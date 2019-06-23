أبها 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسباشرت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير اليوم, تقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز بللسمر، وذلك لمدة أسبوع.ويأتي ذلك في إطار تنفيذ القطاع لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، حيث تقدم الوحدات المتنقلة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".// انتهى //16:37ت م0152