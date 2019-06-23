بغداد 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واساغلق مؤشر سوق العراق للاوراق المالية "البورصة" اليوم على ارتفاع بنسبة 0.42% متوقفًا عند 498.55 نقطة.وسجل المؤشر ارتفاع اسهم 12 شركة, وانخفاض اسهم شركتين, فيما حافظت 14 شركة على اسعار اسهمها.وبلغ عدد الاسهم المتداولة 12,910,388,863 سهما,بقيمة 1,010,009,860 دينارا عراقيا, تحصلت من خلال ابرام 467 صفقة, شملت 28 شركة مساهمة من اصل 103 شركات مسجلة في البورصة .// انتهى //17:00ت م0153