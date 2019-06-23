الرياض 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واستوج السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالثاٍ عالمياٍ بلقب دورة هالة الألمانية لكرة المضرب، المقامة على الملاعب العشبية، للمرة العاشرة بعد فوزه أمس في المباراة النهائية على البلجيكي دافيد غوفان المصنف 33 عالمياً بنتيجة 7-6 (7-2) و6-1.وخاض السويسري المخضرم (37 عاما) النهائي الثالث عشر في الدورة الألمانية التي عزز رقمه فيها من حيث عدد الألقاب، بفارق كبير يبلغ 7 ألقاب عن صاحب المركز الثاني الروسي يفغيني كافيلنيكوف الذي توج بطلاً للدورة في ثلاث مناسبات (1997 و1998 و2002).وهي الدورة الأولى التي يحرزها فيدرر 10 مرات في مسيرته، لتصبح علامة فارقة في مسيرته إذ سبق له أن أحرز أيضاً لقب دورة بازل بين جماهيره 9 مرات وسيكون أمام فرصة الفوز بلقبها للمرة العاشرة أيضا في أواخر الموسم الحالي (بين 19 و27 أكتوبر المقبل).ورفع فيدرر عدد ألقابه هذا العام إلى ثلاثة (بعد دورتي دبي وميامي) وإلى 102 في مسيرته، مقترباً اكثر من صاحب الرقم القياسي الأميركي جيمي كونرز الذي يملك (109) ألقاب، علماً بأن الرقم القياسي المطلق هو بحوزة الأميركية مارتينا نافراتيلوفا مع 167 لقباً.وعانى فيدرر في المجموعة الأولى خلال إرساله الذي كاد يخسره أكثر من مرة، ولكنه نجح في النهاية في تسديد 5 كرات ساحقة ليحسم هذه المجموعة لصالحه في الشوط الفاصل 7-6 (7-2), كما نجح في كسر إرسال منافسه البلجيكي في بداية المجموعة الثانية بعدما ارتكب الأخير خطأً مزدوجاُ فقد على إثره أعصابه ورمى مضربه ارضا.وأعاد فيدرر الكرّة مرة جديدة وكسر إرسال غوفان في الشوط الخامس، ليعود ويتقدم 5 - 1 ويحسم المجموعة والمباراة بكسر جديد لإرسال منافسه 6 - 1.// انتهى //17:02ت م0154