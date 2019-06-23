الرياض 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسأبدي المدير الفني لمنتخب موريتانيا لكرة القدم الفرنسي كورنتين مارتينيز سعادته بالاستقبال في مصر ومدينة السويس قبل بدء أولى مبارياته في بطولة أمم أفريقيا غداً أمام مالي في الجولة الخامسة للبطولة.وقال المدرب الفرنسي في مؤتمر صحفي اليوم: "المجموعة التي نلعب فيها قوية جداً خاصة وأنها تضم تونس وأنجولا ومالي", مشيراً إلى أن منتخب أنغولا تحديداً منتخب قوي جداً ولعب أمامه في التصفيات مرتين ونفس الأمر لمنتخب تونس الذي واجه موريتانيا في تصفيات مونديال 2018, مشيداً بمنتخب مالي, مؤكداً أنه يملك مجموعة من اللاعبين الأكفاء .وأضاف: "منتخب موريتانيا جاهز لمواجهة مالي ولا توجد أي أزمات أو إصابات والجميع يرغب في التعبير عن الوجه المشرف للكرة الموريتانية, خاصة وأننا أمضينا ما يقرب من 23 يوماً في التحضيرات الجادة للبطولة داخل وخارج موريتانيا ،ولدينا طموح في إحداث الفارق والمفاجأة".وأوضح أنه أختار مجموعة اللاعبين التي ستشارك في البطولة بعناية خاصة في ظل رغبته الشديدة في الوصول بعيداً بالبطولة وليس التمثيل المشرف فقط, مؤكداً احترامه لجميع المنتخبات المشاركة في المحفل القاري الكبير.// انتهى //17:02ت م0155