بغداد 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واساسفرت عملية امنية نوعية نفذتها قوات مشتركة بمشاركة طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي جنوب غربي مدينة الموصل على مدى يومين ,عن قتل عدد من ارهابيي "داعش" والحاق خسائر مادية بمواقعهم.وافاد بيان لخلية الإعلام الامني العراقية بان العملية التي نفذت بمشاركة جهاز مكافحة الارهاب بمساندة طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي استهدفت ملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الارهابي مابين منطقتي الحضر والصينية، موضحًا ان العملية التي تضمنت عمليات انزال وتعقب وتفتيش دقيق وفقًا لقواعد الاشتباك اسفرت عن تدمير10 انفاق وكهوف وقتل ارهابيين كانوا بداخلها، وحرق مستودعات خاصة بالعصابات الإرهابية تضم مواد للدعم اللوجستي، كما تم قطع وتدمير طريق الامداد للإرهابيين بين الحضر والصينية والمناطق المحيطة بهما، فيما نفذ طيران التحالف الدولي 8 ضربات جوية على اهداف منتخبة ضمن منطقة الواجب تكللت بالنجاح.// انتهى //17:19ت م0157