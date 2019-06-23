عمّان 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسافتتح وزير الداخلية الأردني سلامة حماد اليوم، بحضور معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد بن عبدالله البنيان، دورة " تنمية مهارات المتحدث الإعلامي في الأجهزة الأمنية "، والتي جاءت بتنظيم من مديرية الأمن العام الأردنية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.وأكد الوزير الاردني خلال حفل الافتتاح ، أن انطلاق هذه الدورة التي عقدت للعاملين في مجال الإعلام الأمني، تأتي من منطلق أهمية الإعلام في توجيه المجتمعات والتأثير فيها، بعد أن أصبح الإعلام من أهم الوسائل المستحدثة في التواصل والإقناع على المستويات كافة، مشددَا على أهمية الإعلام الأمني في تقديم الأنشطة والبرامج الإعلامية والتوعوية بهدف نشر ثقافة الأمن بمفهومه الشامل وتنمية الوعي الأمني لدى المواطنين وللحد من الشائعات.حضر حفل افتتاح الدورة ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي، ومدير الأمن العام الأردني اللواء فاضل الحمود.مما يذكر أن هذه الدورة تزامن تنظيمها مع، دورة تدريبية اخرى خاصة بعنوان " تطوير القادة "، والتي نظمتها الجامعة لمنتسبي المديرية العامة لحرس الحدود بالمملكة ، بالتعاون مع مديرية الأمن العام الأردنية ممثلة بأكاديمية الشرطة الملكية الأردنية.// انتهى //17:44ت م0161