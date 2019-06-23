طرابلس 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسأكدت وزارة الـداخلية في حكومة الوفاق الليبية أن الأوضاع الأمنية في منفذ راس جدير الحدودي مع تونس تـسير بـشكل طـبيعي، مضيفة أن الأجـهزة الأمـنية المكلفة بتأمين المنفذ تـقوم بـواجـباتها عـلى أكمل وجـه.وأوضحت في بيان لها اليوم أن عدد الـمسافرين القاصدين تونس خلال الأيام الماضية بلغ حوالي 6000 آلاف مـسافر، نافية الشائعات التي تطلقها بعض الجهات عن توترات أمنية في المعبر بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.// انتهى //17:53ت م0162