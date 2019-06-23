‏ظهران الجنوب 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسدشن محافظ الحرجة سعد بن شداد آل ناشع أمس, انطلاق فعاليات "صيف الحرجة الثالث" 1440, الذي تنظمه بلدية المحافظة في القرية التراثية, بحضور رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية وجمهور كبير من الأهالي وزوار المحافظة.واشتمل الحفل على تدشين مبادرة "حسن الوفادة" التي وجه بتنفيذها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير, إلى جانب العديد من البرامج وعروض الخيل العربية الأصيلة وقافلة الأبل والألوان الشعبية والعديد من القصائد الشعرية.ونوهن المحافظ في كلمته بما تجده محافظة الحرجة من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة في مختلف المجالات، مثمناً متابعة وتوجيه سمو أمير منطقة عسير في سبيل الرقي بالمحافظة، داعيًا زوار المحافظة للمشاركة في البرامج والفعاليات الصيفية.// انتهى //18:02ت م0163