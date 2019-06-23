الرياض 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسأعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن, افتتاح مكتبه في محافظة الجوف والبدء ميدانياً برصد احتياجات المحافظة للمشاريع التنموية العاجلة وتعيين علي الدوسري مديراً للمكتب.وأوضح المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر, أن البرنامج يحرص على تنفيذ المشاريع التنموية المستدامة، ما يسهم في زيادة الأثر الإيجابي على المجتمع اليمني.وأفاد آل جابر أن المشروعات التي ينفذها البرنامج في مختلف المحافظات اليمنية تم فيها مراعاة أفضل المعايير المطبقة في المملكة العربية السعودية من خلال التعاقد مع شركات استشارية متخصصة في مجال الإنشاءات وتوريد المعدات والآليات التي يقدمها البرنامج، دعماً للأشقاء اليمنيين.من جانبه بين الدوسري, أن الزيارات الميدانية التي نفذها مكتب البرنامج في المحافظة شملت مديريات الحزم، ومديرية خب والشعف، والمراكز التابعة لها وقرية اليتمة، والعشة، والمرازيق،وتم خلال ذلك رصد الاحتياجات تمهيداً لوضع الدراسات المناسبة لتنفيذ المشاريع في المحافظة.// انتهى //18:04ت م0164