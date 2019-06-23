الرياض 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسرعى وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية تركي بن ضيف الله المطيري اليوم، حفل تخريج البرنامج التدريبي في المصرفية الإسلامية، الذي أطلقته المؤسسة بالتعاون مع الأكاديمية المالية بهدف تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع المالي والمصرفي ولبناء الكوادر المؤهلة في مجال المصرفية الإسلامية وضمان استمرار ونمو القطاع.ويهدف البرنامج إلى إعداد جيل واعد من المبدعين السعوديين المتخصصين في القطاع قادرين على الإسهام وتعزيز التميز والابتكار وتعزيز حوكمة القطاع.وشارك في البرنامج التدريبي 33 متدرباً، تلقوا خلاله تدريباً مكثفاً في ثماني دورات تدريبية لفترة شهر، شملت بناء المفاهيم والمبادئ الأساسية في المصارف العاملة بقطاع المصرفية الإسلامية، والتعريف بالبيئة القانونية للعمل المصرفي الإسلامي، وصِيَغ التمويل والخدمات المصرفية الإسلامية، إلى جانب التعريف بالعمل المصرفي الإسلامي في المملكة، والتطورات والتحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي، بالإضافة إلى دراسة حالة تطبيقية لمنتج مالي إسلامي، وآليات التدقيق والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية.كما اشتمل البرنامج على تطبيق عملي في عدد من المصارف السعودية على ما تم التدريب عليه ولممارسة العمل المصرفي الإسلامي.وفي ختام الحفل، سلم وكيل المحافظ للأبحاث والشؤون الدولية الشهادات على الخريجين من البرنامج التدريبي في المصرفية الإسلامية في مقر الأكاديمية المالية.الجدير بالذكر أن حجم الإقبال على البرنامج كان كبيراً، حيث تم تجاوز طلبات الراغبين في الانضمام إلى البرنامج ما يزيد على ألف طلب، تمت دراستها وإجراء المقابلات على من تنطبق عليهم شروط البرنامج ومن ثم ترشيح العدد المناسب بما لا يؤثر على جودة ونوعية التدريب.// انتهى //18:14ت م0165