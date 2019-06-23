طرابلس 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسأكد وزير الخارجية لحكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة اليوم، أن ليبيا ستشارك في قمة ضفتي البحر الأبيض المتوسط "5 + 5" اليوم وغدًا المنعقدة في مدينة مرسيليا الفرنسية لمناقشة أوجه التعاون بين ضفتي المتوسط على مستوى وزراء الخارجية .وقال سيالة، في تصريح صحفي : إنه سيترأس وفد بلاده للقمة التي سيحضرها مئات الشخصيات التي تمثل مؤسسات المجتمع المدني، وسيتم طرح المشاريع التي تهم جميع المناطق الليبية أمام الوزراء وجهات التمويل الأوروبية .// انتهى //18:21ت م0166