القاهرة 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واستراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية فيما مالت تعاملات المستثمرين المحليين نحو الشراء.وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5ر750 مليار جنيه وسط تداولات كلية بلغت 3ر2 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.ونزل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" بنسبة 19ر0% ليبلغ مستوى 34ر14017 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 03ر0% ليبلغ مستوى 15ر602 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 08ر0% ليبلغ مستوى 7ر1535 نقطة.// انتهى //18:23ت م0167