الجزائر 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسبدأت بالجزائر اليوم اعمال ملتقى اقليمي حول اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين تنظمه وزارة الدفاع الجزائرية بالتعاون مع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بمشاركة ممثلين عن الدول الاعضاء في المنظمة وهيئات جزائرية وخبراء جزائريين وأجانب .ويهدف الملتقى الذي يستمر ثلاثة ايام الى تحفيز تجسيد التزامات الدول الافريقية لتحقيق أهداف الاتفاقية ووضع نظرة مستقبلية جديدة للعالم مبنية على الاستخدام السلمي للكيمياء, كما يهدف أيضًا إلى تطوير دائم لمفهوم الأمن والسلامة وتتبع مسار المواد الكيميائية .ويتضمن برنامج الملتقى جلسات حول تجارب مختلف الدول الافريقية فيما يخص ادارة الامن في الصناعات الكيميائية .// انتهى //18:25ت م0168