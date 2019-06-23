الدمام 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسأنهت إدارة التسوية الودية في مكتب فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة الخبر، لأحدى الشركات المتعثرة في المنطقة خلال الأسبوع الماضي ١٩ دعوى بالمصالحة من أصل ٣٠ ، وإعادة مبالغ تزيد عن 200 ألف ريال.وأوضح مدير المكتب منصور آل بن علي أن قسم التسوية الودية يسعى لإنهاء القضايا والشكاوي بالصلح بين الأطراف، مشيرًا إلى أن مجموع الدعاوي المنتهية بالصلح لذات الشركة بلغ ٣٨٢ دعوى حتى هذا الوقت، ومجموع المبالغ المستردة أكثر من ٨٠٠ ألف ريال، مؤكداً ضرورة محاولة إنهاء جميع الدعاوى المقدمة وتسويتها.// انتهى //19:08ت م0172