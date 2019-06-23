الخليل 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال اليوم مواطنًا فلسطينيًا واعتدت على مسن بالضرب، خلال اقتحامها مركز مدينة الخليل التجاري "باب الزاوية".وذكرت مصادر أمنية ومحلية في الخليل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الفتى أسعد النتشة، واعتدت بالضرب المبرح على المسن سعيد صدقية وإصابته برضوض في كافة أنحاء جسده نقل على إثرها لمستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج.// انتهى //19:12ت م0173