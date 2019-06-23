الجزائر 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسيشارك وفد برلماني مشترك من غرفتي البرلمان الجزائري في أعمال منتدى برلماني دولي حول موضوع "الالتزام البرلماني في مجال حقوق الإنسان" ينطلق غدًا في جنيف.ويناقش المنتدى، عددًا من الحالات الوطنية في مجال المشاركة البرلمانية وعمل وكالات هيئة الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان وكيفية تحقيق المساهمة البرلمانية وتطوير أدوات لتعزيز فعالية البرلمانات وخاصة لجان حقوق الإنسان في مجال حقوق الإنسان وحمايتها.// انتهى //19:19ت م0174