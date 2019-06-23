القاهرة 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسفاز منتخب المغرب على منتخب ناميبيا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على استاد السلام بالقاهرة، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حاليًا وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.وجاء هدف المنتخب المغربي في الدقيقة 90 عن طريق لاعب ناميبيا "إتامونوا كيميني" بالخطأ في مرماه، ليحصد المغرب، ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشواره بالبطولة القارية.وبهذه النتيجة يتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الرابعة لكأس الأمم الأفريقية، فيما تذيل منتخب ناميبيا الترتيب بدون نقاط، في انتظار نتيجة مباراة كوت ديفوار وجنوب أفريقيا المقرر إقامتها غدًا.// انتهى //20:02ت م0176