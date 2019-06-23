صامطة 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسبدأت مساء اليوم , فعاليات دورة الشيخ عبدالله بن محمد القرعاوي الـ 17 للدعاة ، التي ينظمها المكتب التعاوني بمحافظة صامطة ، بحضور مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ أسامة زيد المدخلي ومدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بصامطة أحمد بن عقيل كريري، وذلك بجامع مكتبة العلوم الشرعية بالمحافظة .وتستهدف الدورة التي ستتواصل فعالياتها لمدة خمسة أيام , طلبة العلم وأئمة وخطباء المساجد التي تشمل العديد من البرامج التدريبية والندوات والدروس العلمية التي سينفذها أصحاب الفضيلة المشايخ والدعاة , سعياً لتقديم كل ما يعود على المشاركين فيها بالخير والنفع والفائدة.// انتهى //20:42ت م0179