ثقافي / بدء فعاليات دورة الشيخ عبدالله القرعاوي الـ 17 للدعاة بمحافظة صامطة
الأحد 1440/10/20 هـ الموافق 2019/06/23 م واس
صامطة 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس
بدأت مساء اليوم , فعاليات دورة الشيخ عبدالله بن محمد القرعاوي الـ 17 للدعاة ، التي ينظمها المكتب التعاوني بمحافظة صامطة ، بحضور مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ أسامة زيد المدخلي ومدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بصامطة أحمد بن عقيل كريري، وذلك بجامع مكتبة العلوم الشرعية بالمحافظة .
وتستهدف الدورة التي ستتواصل فعالياتها لمدة خمسة أيام , طلبة العلم وأئمة وخطباء المساجد التي تشمل العديد من البرامج التدريبية والندوات والدروس العلمية التي سينفذها أصحاب الفضيلة المشايخ والدعاة , سعياً لتقديم كل ما يعود على المشاركين فيها بالخير والنفع والفائدة.
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20:42ت م
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