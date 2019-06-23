المدينة المنورة 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسأطلقت جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة أمس, ماراثون " درب السنة " أحد برامج مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة", بمشاركة أكثر من ١٥٠٠ مشارك، وعدد من الفرق التطوعية.وأوضح مدير الجمعية بالمنطقة مشعل بن ياسين التهامي, أن الماراثون الذي انطلق من المسجد النبوي الشريف إلى مسجد قباء بهدف إحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمشي كل يوم سبت لمسجد قباء وزيارته والصلاة فيه، بالإضافة إلى تعزيز قيمة احترام الطريق والتعريف بآدابه تزامناً مع أهداف مبادرة "خير أمة" لشهر شوال الجاري وهي إطلاق قيمة الاحترام.وأشار إلى أن ماراثون " درب السنة " هو أحد البرامج المعتمدة لمبادرة القيم والأخلاق " خير أمة " التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، الهادفة إلى تعزيز القيم والأخلاق النبيلة في المجتمع, مبيناً أن ماراثون درب السنة يأتي كثاني البرامج التي شاركت بها الجمعية في مبادرة "خير أمة"بعد تقديمها لعرض مسرحي عن قيمة الرحمة خلال شهر رمضان الماضي.من جهتها بينت رئيسة لجنة التسويق بجمعية الثقافة والفنون في المدينة المنورة مدير برنامج الماراثون هند الحافظي, أن البرنامج تم اعتماده مع انطلاق قيمة الاحترام المنبثقة من مبادرة "خير أمة" وتم إطلاق رابط التسجيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحصر أعداد المشاركين، حيث سجل نحو ١٥٠٠ مشارك وتم التعريف ببرنامج المشي بين المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المؤرخين والباحثين في تاريخ المدينة المنورة للتعريف بدرب السنة والمواقع التاريخية طيلة المسار، بالإضافة مشاركة عدد من الفرق التطوعية في التنظيم خلال مسار الماراثون، كما شهد البرنامج مشاركة عدد من الأشخاص ذوي الاعاقة من خلال تأمين مسار خاص لهم حتى الوصول إلى مسجد قباء.يذكر أن برنامج ماراثون درب السنة كان على مسافة قاربت الخمس كيلو مترات تتخلله عدة مناطق للتوقف بجوار المواقع التاريخية، بالإضافة إلى التعريف بقيمة احترام الطرق وآدابه من خلال مشاهد أسهم في تنفيذها عدد من منسوبي جمعية الثقافة والفنون في المدينة المنورة.// انتهى //21:39ت م0187