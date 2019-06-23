جيزان 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسيتفقد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ يوم غدٍ، عددًا من المشاريع التابعة لجامعة جازان، والتي تشكل نقلة نوعية لما تضمه من إمكانات وبيئة تعليمية متطورة وفق أحدث المعايير الهندسية.ورحب معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ، بمعالي وزير التعليم، منوهًا بالجهود التي يبذلها في دعم الجامعات السعودية، لمواكبة تطور المجتمع ومتغيرات العصر، لتسهم بدورها في صناعة المستقبل بما يحقق رؤية المملكة 2030 ولما فيه مصلحة الوطن والمواطن.وأوضح الدكتور القحطاني، أن معالي وزير التعليم سيطلع على مشروع المجمع الأكاديمي للبنات بمحلية (شرق مدينة جيزان) يعد من أكبر المشاريع المعمارية بجامعة جازان من حيث السعة والمساحة بعد مشروع المدينة الجامعية وضمن منظومة المجمعات والكليات والمباني والمرافق التابعة للجامعة في مختلف محافظات ومدن المنطقة.وبين القحطاني أن المشروع يتسع لـ 10 آلاف طالبة ضمن مرحلة تشغيل مجمع كليات البنات بمحلية، ويضم 6 كليات، و 120 قاعة دراسية، و 55 معمل حاسب آلي ومعامل علمية، ومسرح يتسع لـ 450 طالبة، فيما يضم المشروع 20 ورشة لتدريب الطالبات.وأشار إلى أن من بين المشاريع التي سيتفقدها معالي وزير التعليم مشروع المستشفى الجامعي، نظرًا لأهميته في دعم وتعزيز المنظومة الصحية بالمنطقة، مضيفًا بأن معاليه سيلتقي أيضًا بقيادات التعليم الجامعي لمناقشة الواقع والتطلعات وإستراتيجية الجامعة بما يحقق لها التميز لتكون بوابة للمستقبل.// انتهى //21:50ت م0189