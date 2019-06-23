السيح 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واستقيم اللجنة الثقافية بالخرج التابعة للنادي الأدبي بعد غد الثلاثاء، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "مهارات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها"، وذلك في مقر المكتبة العامة بمدينة السيح.ويأتي البرنامج الذي سيستمر لثلاثة أيام ضمن المناشط الاجتماعية التي تقيمها اللجنة في مدن ومراكز وقرى الخرج الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //22:26ت م0192