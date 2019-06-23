سياسي / قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" : هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران يستهدف مطار أبها الدولي
الأحد 1440/10/20 هـ الموافق 2019/06/23 م واس
أبها 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أنه عند الساعة (21:10) من مساء اليوم وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي ، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.
وأوضح العقيد المالكي أن الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية- رحمه الله- ، وإصابة (7) مدنيين ، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي.
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22:30ت م
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