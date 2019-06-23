تونس 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واساختتمت بتونس العاصمة اليوم، أعمال المؤتمر المغاربي الخامس للطب العام والمؤتمر التونسي الحادي عشر للطب العام، بمشاركة عدد من أطباء الطب العام من تونس والجزائر والمغرب.وتم خلال المؤتمر تبادل الخبرات حول دور الطب العام على تعزيز مكانته في القطاع الصحي المغاربي وذلك من خلال 14 ندوة و 5 لقاءات حوارية و 12 ورشة عمل تمحورت حول مجالات استشارة الطبيب العام.// انتهى //23:27ت م0197