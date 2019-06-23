الرياض 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسحقق الفريق السعودي إنجازًا غير مسبوق في أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات 2019 المقام حاليًا في قبرص بفوزه بخمس ميداليات، ميداليتان ذهبيتان وميداليتان فضيتان وميدالية برونزية، لتكون المرة الأولى التي تحصل فيها المملكة على ميداليتين ذهبيتين في هذه المسابقة.وحصل الطالبان مروان خياط وحمزة الشيخي من إدارة تعليم مكة المكرمة على ميداليتين ذهبيتين، والطالبان محمد الشهري من إدارة تعليم الرياض، ومحمد الدبيسي من إدارة تعليم الشرقية على ميداليتين فضيتين، والطالب معاذ الغامدي من إدارة تعليم مكة المكرمة على ميدالية برونزية.ورفع معالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود المتحمي أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على هذا الإنجاز الوطني الجديد وغير المسبوق الذي تحقق بفضل من الله تعالى، ثم بدعم القيادة غير المحدود لأبناء الوطن، الذي أثمر هذا التفرد في المحافل الدولية بحصول موهوبي الوطن على ميداليتين ذهبيتين لأول مرة وتحقيق أعلى مجموع درجات خلال مشاركات المملكة في تلك المسابقة، بجانب حصول الطالب مروان الخياط على الدرجة النهائية في الاختبار كنتيجة تاريخية لم تتحقق من قبل.وأوضح معاليه أن أوجه تفرد المملكة في هذا الأولمبياد تمثلت أيضا في حصول المملكة على المركز الرابع بين الدول المشاركة بفارق ضئيل عن درجات المركزين الثاني و الثالث، وبفارق كبير عن الدولة صاحبة المركز الخامس.كما هنأ معاليه الطلاب وأسرهم ومدارسهم ومعلميهم على ما تحقق من إنجاز، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والنجاح.وأشار الدكتور المتحمي إلى أن هذا الفوز يضاف إلى سلسلة الإنجازات المتوالية لأبناء وبنات الوطن من الموهوبين والموهوبات، ويعكس تضافر الجهود بين موهبة وشركائها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن الوطن بتوجيهات القيادة الرشيدة يمضي بعزيمة صادقة، لرفع مكانة المملكة وجعلها من بين الدول الـ 20 إلى الـ 30 الأولى في العالم تعليمًا وتأهيلًا .وأشاد معاليه بقدرات طلاب وطالبات الوطن وتحقيقهم العديد من الإنجازات على المستوى الدولي، وتمثيل المملكة تمثيلًا يليق بمكانتها، الأمر الذي سيسهم في بناء مستقبل الوطن وتعزيز ثروته البشرية.يذكر أن المملكة تقدمت خمسة مراكز هذا العام مقارنة بعام 2018 الذي حقق فيه الفريق السعودي المركز التاسع من بين 18 دولة بفوزه بثلاث ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين.وبدأت مشاركة المملكة في أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات في عام 2016 حيث حقق الفريق السعودي خلال مشاركاته في أعوام 2016 و 2017 و 2018 (7) ميداليات فضية و 10 ميداليات برونزية.ويعد إنجاز المملكة في أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات امتدادًا لسلسلة الإنجازات العلمية العالمية في المسابقات الدولية التي تشارك فيها المملكة ممثلةً في وزارة التعليم و “موهبة”، كما يجسد ثمرة التعاون بينهما وبين جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" لتدريب وتأهيل الفريق السعودي لحصد الجوائز.وضم فريق المملكة الفائز في أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات 6 طالب هم: مروان الخياط وحمزة الشيخي، ومعاذ الغامدي من إدارة تعليم مكة المكرمة، ومحمد الشهري من إدارة تعليم الرياض، ومحمد الدبيسي والأقصى أكبر من إدارة تعليم الشرقية.// انتهى //23:39ت م0199