روما 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسانتخبت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، تشو دونج يو رئيسًا لها.وحصل تشو دونج يو على 108 أصوات من أصل 191 صوتًا خلال عملية التصويت التي جرت خلال الدورة الحادية والأربعين لمؤتمر المنظمة اليوم، فيما حصلت المرشحة الفرنسية كاترين جيسلان - لانييل على 71 صوتًا ، والمرشح الجورجي دافيت كيرفاليدزه 12 صوتًا.ويشغل تشو دونج يو حاليًا منصب نائب وزير الزراعة وشؤون الريف في الصين.وستبدأ مدة المدير العام الجديد، خلفا للبرازيلي جوزيه غراتزيانو دا سيلفا، من الأول من شهر أغسطس القادم وحتى 31 يونيو 2023.// انتهى //23:46ت م0201