القاهرة 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسفاز منتخب الجزائر على نظيره الكيني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في مستهل مشواره بمنافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.وجاء هدفا المباراة عبر اللاعب بغداد بونجاح من ضربة جزاء في الدقيقة 34، ورياض محرز في الدقيقة 43 من عمر المباراة.وبهذا الفوز، يتقاسم منتخب الجزائر صدارة المجموعة مع منتخب السنغال بثلاث نقاط لكل منهما وبنفس عدد الأهداف، فيما يتذيل منتخبا كينيا وتنزانيا ترتيب المجموعة بدون نقاط.ومن المقرر أن يلتقي منتخبا الجزائر والسنغال يوم الخميس المقبل ضمن الجولة المقبلة في لقاء يحسم بشكل كبير صدارة المجموعة لأي منهما.// انتهى //01:27ت م0207