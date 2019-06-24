سياسي / جمهورية أفغانستان الإسلامية تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي
الاثنين 1440/10/21 هـ الموافق 2019/06/24 م واس
كابول 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس
أدانت جمهورية أفغانستان الإسلامية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي ، من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ، الذي أدى إلى استشهاد شخص وإصابة عدد من المدنيين.
وطالبت جمهورية أفغانستان الإسلامية ، المجتمع الدولي بردع المليشيات الحوثية والتصدي لعملياتها التخريبية المتكررة وقتلهم المدنيين في مخالفات واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يجرّم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية التي تعد جريمة حرب ، كما تدعو المولى عز وجل أن يتقبل الشهيد ويتغمده بواسع رحمته ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.
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