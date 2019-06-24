سياسي / مصر تُدين حادث استهداف مطار أبها الدولي
الاثنين 1440/10/21 هـ الموافق 2019/06/24 م واس
القاهرة 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات حادث استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مطار أبها الدولي، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة سبعة آخرين.
وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم - على وقوف مصر حكومةً وشعبًا إلى جانب حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد مثل تلك المحاولات اليائسة للنيل منها.
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