نواكشوط 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا اليوم أن محمد ولد الغزواني فاز بالانتخابات الرئاسية.وأظهرت نتائج الانتخابات التي جرت السبت أن ولد الغزاوني انتخب رئيسًا للجمهورية بحصوله على 52,01% من الأصوات.وحلّ خلف ولد الغزواني وبفارق كبير أربعة مرشحين معارضين هم الناشط المناهض للرقّ بيرام ولد الداه أعبيد الذي تلاه في المرتبة الثانية بحصوله على 18,58% من الأصوات، ورئيس الوزراء السابق سيدي محمد ولد بوبكر الذي حلّ ثالثًا بحصوله على 17,58% من الأصوات. أما في المرتبة الرابعة فحلّ الصحافي بابا حميدو كان (8,71%) في حين حصل أستاذ التاريخ محمد ولد مولود على 2,44% من الأصوات.وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 62,66% من الناخبين البالغ عددهم الإجمالي 1,5 مليون ناخب.// انتهى //02:39ت م0212