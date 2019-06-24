الرياض 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الأمير محمد بن سلمان يبدأ مرحلة جديدة في تطوير التعاون السعودي - الكوري الجنوبيولي العهد إلى كوريا الجنوبية لرسم مستقبل واعد للمملكةالرياض وسيئول.. علاقات متنامية ورؤى متطابقةهجوم إرهابي حوثي يستهدف مطار أبها الدوليإدانات عربية للهجوم الحوثي الإرهابي على أبهاخالد الفيصل يرعى معرض «مشاعر 1»أمير تبوك يطلع على الأعمال الرقابية لحماية المستهلكأمير الشمالية يؤكد على ضرورة استثمار مقومات المنطقةأمير الشرقية يحث هيئة تطوير المنطقة على تطوير وتجويد العمل13 ألف مشارك من 162 دولة في مسابقتي القرآن ورفع الأذانإنشاء لجان لمراقبة تهيئة المرافق لذوي الإعاقةاقتصاديون: المملكة أقل دول العالم فرضاً للضرائب ما يساهم في زيادة عدد المستثمرينالإفراج عن مواطن أردني احتجزته الميليشيا لأكثر من عامالحوثيون.. نقمة على اليمن واليمنيينموريتانيا: الغزواني يفوز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسيةانطلاق معركة «الوزراء» على رئاسة وزراء بريطانياالمملكة المتحدة قلقة من تصرفات إيران في الشرق الأوسطالانتخابات البلدية.. ناقوس خطر يقرع في تركيابولتـون: لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية أبداً// يتبع //06:04ت م0003