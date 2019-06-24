عام / الصحف السعودية
الاثنين 1440/10/21 هـ الموافق 2019/06/24 م واس
الرياض 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الأمير محمد بن سلمان يبدأ مرحلة جديدة في تطوير التعاون السعودي - الكوري الجنوبي
ولي العهد إلى كوريا الجنوبية لرسم مستقبل واعد للمملكة
الرياض وسيئول.. علاقات متنامية ورؤى متطابقة
هجوم إرهابي حوثي يستهدف مطار أبها الدولي
إدانات عربية للهجوم الحوثي الإرهابي على أبها
خالد الفيصل يرعى معرض «مشاعر 1»
أمير تبوك يطلع على الأعمال الرقابية لحماية المستهلك
أمير الشمالية يؤكد على ضرورة استثمار مقومات المنطقة
أمير الشرقية يحث هيئة تطوير المنطقة على تطوير وتجويد العمل
13 ألف مشارك من 162 دولة في مسابقتي القرآن ورفع الأذان
إنشاء لجان لمراقبة تهيئة المرافق لذوي الإعاقة
اقتصاديون: المملكة أقل دول العالم فرضاً للضرائب ما يساهم في زيادة عدد المستثمرين
الإفراج عن مواطن أردني احتجزته الميليشيا لأكثر من عام
الحوثيون.. نقمة على اليمن واليمنيين
موريتانيا: الغزواني يفوز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية
انطلاق معركة «الوزراء» على رئاسة وزراء بريطانيا
المملكة المتحدة قلقة من تصرفات إيران في الشرق الأوسط
الانتخابات البلدية.. ناقوس خطر يقرع في تركيا
بولتـون: لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية أبداً
// يتبع //
06:04ت م
0003