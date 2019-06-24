طوكيو 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو صباح اليوم الاثنين.وزاد مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهما 91ر19 نقطة، أو09ر0%، ليصل إلى 55ر21278 نقطة مع نهاية تعاملات الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 34ر. نقطة، أو 34ر.%، ليصل إلى 24ر1546 نقطة.// انتهى //07:28ت م0006