نجران 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واستواصل أمانة منطقة نجران، أعمالها في تنفيذ مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بحي الفيصلية، وذلك ضمن عدد من مشاريع السيول الجاري تنفيذها داخل المدينة.وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن المشروع عبارة عن تنفيذ قناة صندوقية مغلقة بطول ٢٨٠٠ م ط، تبدأ من غرب جامع البخاري مروراً بطريقي الملك عبدالعزيز، والملك عبدالله حتى وادي نجران.// انتهى //08:52ت م0014