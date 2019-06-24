جدة 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيدة كوليندا غرابار ـ كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //10:04ت م0026