جدة 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السيدة كوليندا غرابار ـ كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:05ت م0027