نجران 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسدعت الغرفة التجارية الصناعية بنجران، الراغبين بالتسجيل في دورة الأمن السيبراني، التي ستعقد الأحد القادم وتستمر خمسة أيام، وذلك عبر الرابط الإلكتروني المخصص على موقع الغرفة.يذكر أن الدورة تتضمن عدداً من المحاور منها النشأة القانونية للأمن السيبراني، والفرق بين أمن المعلومات والأمن السيبراني، وهدف الأمن السيبراني، ومجالات استخدام الإنترنت، ونظام اللينكس، وطرق الاختراق والحماية، وطرق التشفير، وطرق وتقنيات الهجمات، وحماية بياناتك والخصوصية، الثغرات الأمنية، وأنواع الثغرات البرمجية، والهجمات السيبرانية، إلى جانب المخاطر الرئيسية لاستخدام الإنترنت، وكيفية تحقيق الأمن السيبراني الشامل .// انتهى //10:06ت م0028