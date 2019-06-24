جدة 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسانطلق 12 دراجاً من منسوبي الأسطول الغربي بالقوات البحرية الملكية السعودية بجدة فجر اليوم، في رحلة إلى الحد الجنوبي تمتد من أسبوع إلى عشرة أيام تحت شعار "لجنودنا حق علينا", بقيادة مدير الشؤون الرياضية بالأسطول الغربي المقدم مقبول أحمد الفلاحي, بحضور قائد قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي اللواء محمد العصلاني، الذي أعطي شارة الانطلاق للدراجين.وأوضح اللواء محمد العصلاني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الهدف الأساسي لهذه الرحلة هو دعم جنودنا البواسل في الحد الجنوبي ورفع معنوياتهم وإظهار قوة العسكري السعودي ومدى تمتعه بلياقة عالية, حيث أن الدراجين الذين انطلقوا اليوم في الأساس هم من رجال القوات البحرية والجنود هم جزء من الوطن الغالي سواء رياضيين أو غير ذلك.من جهته بين مساعد مدير الشئون الرياضية بالأسطول الغربي المقدم أحمد بن علي الكثيري أن الدراجين المشاركين في الرحلة سيتوقفون في عدة محطات ومحافظات من أجل إيضاح دورهم في عمل العسكري وبث الروح المعنوية للجنود في جميع المناطق والمحافظات, مشيراً إلى أن مدة الرحلة قد تستغرق من أسبوع إلى عشرة أيام على حسب الأجواء المناخية في المناطق التي سيمرون بها.// انتهى //10:08ت م0029