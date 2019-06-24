بروكسل 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسبدأ وزير خارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ،اليوم ، زيارة رسمية إلى بروكسل تستغرق يومين.ويجري قريشي خلال الزيارة محادثات مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ تتناول العلاقات الثنائية والموقف في أفغانستان والمنطقة ،كما يوقع غداً الثلاثاء خطة التفاهم الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي وباكستان مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية الأوروبية فيديركا موغيريني.// انتهى //10:10ت م0030