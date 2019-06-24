جدة 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية موزمبيق الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:11ت م0032