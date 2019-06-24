سكاكا 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، العميد خالد بن عبدالعزيز الحزيم، بمناسبة تكليفه مديراً لجوازات منطقة الجوف، ويرافقه عدداً من مساعديه .كما اطلع سمو أمير المنطقة خلال اللقاء على سير العمل في جوازات منطقة الجوف والمحافظات التابعة، وفي جوازات منفذ الحديثة التي تشهد مغادرة وقدوم المسافرين من وإلى المملكة خلال فترة الصيف وما يقدم لهم من خدمات وفق ما وفرته حكومتنا الرشيدة من إمكانيات وتجهيزات تسهيلاً لإنهاء إجراءات سفرهم وقدومهم .وتمنى سمو أمير منطقة الجوف للعميد الحزيم والعاملين معه التوفيق .// انتهى //10:14ت م0033