ينبع 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسزار وفد من الأمانة العامة لمبادرة "خير أمة" اليوم، الهيئة الملكية بينبع، اطلعوا خلالها على الآلية التي تنفذها الهيئة الملكية لمبادرة القيم والأخلاق "خير أمة"، التي أطلقتها إمارة منطقة المدينة المنورة بمشاركة القطاعات الحكومية في المدينة المنورة.وأشاد الوفد الزائر بالخطوات الاحترافية التي تنفذها الهيئة الملكية بينبع في تفعيل وتصميم مبادرات البرنامج، الذي يهدف لتعزيز وترسيخ القيم والأخلاق واستثمار مكانة المدينة المنورة الدينية والتاريخية والثقافية في تنمية المجتمع، وتفعيل الممارسة السلوكية للأخلاق، وبناء برامج داعمة للقيم ومعززة للسلوك الإيجابي.وفي ختام الزيارة التقى الوفد الزائر الرئيس التنفيذي بالنيابة محمد باجرفان ومدراء العموم.يذكر أن الهيئة الملكية بينبع أنشئت الموقع الإلكتروني، وتطبيق الجوال للمبادرة للتعريف بها، وتنظيم برامجها وأنشطتها بمدينة ينبع الصناعية.// انتهى //10:17ت م0035