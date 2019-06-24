الباحة 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسعقدت جمعية البر الخيرية بمحافظة العقيق بالباحة أمس، اجتماع مجلسها العمومي, بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية فراج الشهري, ومنسوبي الجمعية.وبدأ الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية، قدم خلالها شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على كل ما يبذله ويقدمه للجمعيات من دعم مادي ومعنوي, كما قدم شكره لمحافظ العقيق على وقوفه مع الجمعية ومتابعته لجميع أعمالها.وتطرق المجلس خلال الاجتماع إلى عرض ختام مشروع إفطار صائم, والمشاركة في حفل المقبلين على الزواج في قاعة الحسام الشهر القادم, إضافة إلى استكمال توزيع كسوة العيد للأيتام, ومتابعة مشاريع الجمعية.// انتهى //10:34ت م0037