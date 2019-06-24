لندن 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واستُنظم الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة السبت القادم فعاليات ملتقى التطوع بنسخته الثانية بعنوان "ملتقى التطوع بلندن لتعزيز المشاركة والاستثمار بالمعرفة والتطوع بمجتمع الابتعاث" بالتعاون مع نادي الطلبة السعوديين في لندن.ويشمل المعرض الأعمال والمبادرات الطلابية التطوعية التي تم القيام بها أو يتم العمل على تقديمها لتعزيز الصورة الذهنية عن المملكة العربية السعودية وحراكها الثقافي والمعرفي ومبادراتها الإنسانية وأعمالها لدى المجتمع البريطاني والسعودي.وتشارك في الملتقى الأندية السعودية الطلابية وجمعيات الطلبة السعوديين في الجامعات البريطانية، وأصحاب المبادرات الطلابية في المعرض.وقال الملحق الثقافي الدكتور عبدالعزيز المقوشي:" يُعد العمل التطوعي الطلابي المنضبط بالأنظمة والقوانين والانخراط فيه رمزاً من رموز العمل الإنساني النبيل ولنشر رسالة وعمل يفيد المجتمع والناس وتقديم خدمات تطوعية في كل عمل ذي مصلحة للمجتمع ومتوافق مع تعليمات ديننا الحنيف وهو عمل طلابي قائم على مستوى المبتعثين السعوديين حول العالم، ويُعد العمل التطوعي شريكاً مباشراً لمهام العمل الرسمي للملحقية، وجزءاً أصيلاً في استراتيجيتها للحراك الثقافي والمعرفي في بريطانيا".وأوضح أن فكرة الملتقى بدأت العام الماضي وهو ترجمة لما هو مأمول في جميع الملحقيات السعودية في الخارج، لتسهم في بناء القدرات ونشر ثقافة التطوع لخدمة المجتمع والوطن المبنية على القدرة والمعرفة وتحت إشراف الملحقية والجامعات البريطانية.وأكد أهمية التركيز للإسهام في إخراج عمل تطوعي وإنساني سعودي ناجح، ويتوافق مع احتياجات المرحلة المقبلة؛ بوجود طلاب مؤهلين أكاديميًّا للمساهمة في خدمة المرحلة التنموية الشاملة التي يعيشها الوطن، ومؤهلين بالقدرات الفكرية والثقافية السليمة.// انتهى //11:15ت م0049