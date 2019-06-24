جيزان 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس المنطقة, ووكيل إمارة جازان عبدالله بن صالح المديميغ، الجلسة الافتتاحية لجلسات مجلس المنطقة في دورة انعقاده الثانية للعام المالي الحالي ١٤٤٠-١٤٤١هـ، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسة بالإمارة.واستهل سمو أمير المنطقة الجلسة بكلمة توجيهية حمد الله تعالى على نعمه الكثيرة التي منّ بها على بلادنا العزيزة, ومن أهمها نعمة الأمن والأمان ورغد العيش, في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.ووجه الأمير محمد بن ناصر أعضاء المجلس بأهمية العمل الجاد والمخلص للرقي بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن, وكل ما من شأنه الحفاظ على اللحمة الوطنية، حاثاً المثقفين على القيام واجبهم في رفع الحس الوطني لدى مختلف فئات المجتمع, وكذا تعزيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في دفع عجلة التنمية والمضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.وأبرز سموه في كلمته دور المملكة الريادي والتاريخي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في وحدة الصف الخليجي والعربي والإٍسلامي ‏وجمع الكلمة‏ ووقاية الأمة من الشرور والفتن خدمة لقضايا العرب والمسلمين ‏وجمع كلمتهم ‏بما تمثله من عمق استراتيجي ‏وبعد ديني, مشدداً سموه على أولويات المملكة الثابتة والراسخة تجاه تطورات الأحداث في المنطقة ومصالح المملكة الوطنية وتحقيق تطلعات شعبها من خلال أهداف رؤية المملكة (2030) ودور الشباب في ذلك.وأكد سمو أمير جازان أهمية الموضوعات التي سيناقشها الجلسة في دورة انعقاده الحالية، ومنها استعراض إنجازات مختلف الإدارات الحكومية من المشروعات الخدمية والتنموية, التي تعد دليلاً واضحاً على أن دولتنا الرشيدة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من التقدم والرفاهية لأبناء هذا الوطن الكريم بشكل عام, والمستقبل الواعد لمنطقة جازان بوجه خاص.وشدّد على الدور المناط بمجلس المنطقة في تحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - من خلال قيامه بمهامه ومساهمته في العديد من الإنجازات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتنموية وغيرها من المجالات, بما يخدم المنطقة والأهالي والمقيمين بها, راجياً العون والتوفيق لأعضاء المجلس في مناقشة جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية, واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيالها.وأوضح أمين عام مجلس المنطقة المهندس عبدالرحمن بن محمد عبدالحق أن المجلس استعرض عقب ذلك التوصيات والنتائج التي جرى التوصل إليها المجلس في الدورة السابقة والخطابات الصادرة والواردة للمجلس.وبيّن أن المجلس سيستعرض في دورة انعقاده الحالية التي تستمر لمدة ثلاثة أيام كافة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومحاضر اللجان والتقارير المنبثقة عن المجلس في المجالات الاقتصادية والتعليمية والشباب والسياحة والثقافة ومتابعة تنسيق مشروعات المياه والصحة ولجنة تحقيق الرؤية والتحول الوطني وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.واختتم أمين عام مجلس المنطقة تصريحه مفيداً أن المجلس سيواصل عقد جلساته في دورة انعقاده الحالية لبحث احتياجات المنطقة والمحافظات التابعة لها من المشروعات في شتى المجالات التنموية.// انتهى //11:17ت م0050