مكة المكرمة 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واساستعرض المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد مكة المكرمة، إنجازاته خلال الربع الثالث من العام الحالي.وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني بأجياد الدكتور عصام بن هاشم الجفري، أن المكتب قدّم خلال الربع الثالث من السنة الحالية قرابة (20) برنامجاً أساسيا، وفي كل برنامج هناك مناشط عدة, مبيناً أن هذه البرامج تم تنفيذها في منطقة الحرم المكي والجوامع المحيطة بها.وبين أن البرامج شملت المحاضرات الإيمانية، والدروس الأسبوعية، واليوم الدعوي للجاليات، والمسابقات الثقافية، وترجمة الخطب، واللقاءات التطويرية للدعاة، وتوزيع مصاحف مترجمة بأكثر من 18 لغة عالمية، وتوزيع عدد من المواد الدينية, وحفاوة ضيف الرحمن, والبرامج الرمضانية لافتاً النظر إلى أن المكتب التعاوني يقدم برامجه للمعتمرين والحجاج والجاليات المحيطة بمنطقة الحرم، بإشراف مباشر من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فرع منطقة مكة المكرمة, حيث استفاد من برامجه عدد كبير من الحجاج والمعتمرين وسكان منطقة المسجد الحرام .// انتهى //11:21ت م0052