الجزائر 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، قرار الحكومة برئاسة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، التخلي عن برامج التمويل غير التقليدي، المعمول به منذ بداية 2018 من أجل سد العجز في خزانة الدولة.ولفتت إلى إصدار القضاء الجزائري قرارات بحبس 12 شخصًا على ذمة التحقيق بتهمة إهانة مؤسسة الجيش والاعتداء على رجال الشرطة في مسيرات الجمعة الماضي بالعاصمة الجزائر.ورصدت صحف الاثنين، الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، مشيرة إلى إعلان مرشح حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم، محمد ولد الغزواني أمس، فوزه في الانتخابات الرئاسية في جولتها الأولى.وأخبرت عن لقاء جمع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر بمدينة بنغازي شرق ليبيا، لبحث سبل التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة.وتناقلت إعلان الحكومة الأثيوبية أمس، مقتل رئيس أركان الجيش سياري ميكونين وحاكم إقليم أمهرة ومستشاره خلال محاولة انقلابية فاشلة.وفي متفرقات أخرى، أشارت إلى نفي الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن يكون ألغى الضربة التي كانت تحضر لإيران بل أوقف تنفيذها فقط ، وإعلانه عن فرض عقوبات إضافية كبرى على طهران اليوم، وسط تحذير إيراني من تداعيات أي هجوم يستهدفها.// انتهى //11:34ت م0054