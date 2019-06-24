طرابلس 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسعقد ممثلون عن الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف في مدينة طرابلس الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لبرنامج التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعيةالاقتصادية في ليبيا.وبينت بعثة الاتحاد الأوروبي فى بيان لها اليوم أن هذا المشروع بدأ في شهر أكتوبر من عام 2018 ويستمر ثلاث سنوات بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليون يورو في إطار صندوق ائتمان الاتحاد الأوروبي لأفريقيا ويهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز قدرة شرائح المجتمع الأكثر ضعفا على الصمود في 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا، ويستهدف بالدرجة الأولى البلديات المتأثرة إلى حد بعيد بتدفق المهاجرين ونزوح السكان الليبيين بمن فيهم الأطفال وذلك من خلال رفع مستوى تقديم الخدمات الأساسية في مجال الصحة والتعليم ومياه الشرب وخدمات المرافق الصحية والنظافة.وأوضحت البعثة أنه بصياغة مشتركة من المفوضية الأوروبية وإيطاليا وبتنسيق وثيق مع السلطات الوطنية والبلدية المختصة يجري تنفيذ البرنامج بواسطة الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي (بميزانية تبلغ 22 مليون يورو،) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (بميزانية تبلغ 18 مليون يورو) واليونيسيف (بميزانية قدرها 10 ملايين يورو).ووافقت اللجنة في الاجتماع اليوم على أنشطة في عدد 18 بلدية من بين الـ 24 بلدية التي يشملها البرنامج، وقد سبق للجنة أن وافقت على أنشطة لمجموعة أولى تضم ست بلديات خلال اجتماعها الأخير الذي عقد بتاريخ 29 نوفمبر الماضي.// انتهى //11:56ت م0061