لندن 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان: "إن طائرات النظام السوري نفذت صباح اليوم، نحو 13 غارة جوية استهدفت بها مناطق في كفر زيتا والأربعين وتل الجيسات والصخر بريف حماة الشمالي"، كما جرى عمليات قصف مكثفة ومتبادلة بأكثر من 380 قذيفة وصاروخ بمحاور الحماميات وتل ملح والجبين شمال غرب حماة، بين قوات النظام السوري ومجموعات مسلحة، بالرشاشات الثقيلة.وأشار المرصد في بيانه إلى أنه ليس هنالك معلومات وردت حتى لحظة إصدار هذا البيان عن وقوع أي إصابات جراء تلك الغارات.// انتهى //12:03ت م0063