الدمام 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واستنظم غرفة الشرقية بالتعاون مع المكتب التجاري البريطاني "إدارة التجارة الدولية" الخميس المقبل، ورشة عمل بعنوان "Introduction to UK Export Finance"، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.وتهدف الورشة التي تعقد للرجال والسيدات، ويقدمها المدير الدولي للتأسيس في وكالة تمويل الصادرات البريطانية فوميك شاه، إلى التعريف بوكالة تمويل الصادرات البريطانية"UK Export Finance" والخدمات التي تقدمها للسوق السعودي، ودعمها للشركات البريطانية المهتمة بالمشاريع السعودية، إضافة إلى الدعم الذي تقدمه لرجال الأعمال والمستثمرين السعوديين.وتناقش الورشة دور وكالة تمويل الصادرات البريطانية في تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد السعودي مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.// انتهى //12:49ت م0078