الرياض 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واستبدأ الكاميرون غداً، الدفاع عن لقبها في بطولة الأمم الأفريقية في كرة القدم المقامة حالياً في مصر، عندما يلتقي المنتخب الذي يدربه الهولندي كلارنس سيدورف، منتخب غينيا بيساو المتواضع في المجموعة السادسة.وحقق سيدورف مسيرة مبهرة مع الأندية الأوروبية، وتنقل بين أبرزها مثل أياكس أمستردام الهولندي وميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني، متوجاً خلال ذلك بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، لكن مسيرته التدريبية لم تحظ حتى الآن بنجاح يذكر، مع تجارب غير موقفة في إيطاليا والصين وإسبانيا.وفي مصر 2019، سيكون سيدورف أمام فرصة إثبات جدارته على رأس الإدارة الفنية، حين يقود الكاميرون في حملة الدفاع عن اللقب، ويدخل منتخب الكاميروني المنافسات الثلاثاء على استاد الاسماعيلية ضد منتخب غينيا بيساو الذي يشارك في النهائيات للمرة الثانية في تاريخه، ضمن المجموعة السادسة التي تضم أيضاً غانا وبنين.وبعدما تولى مهامه العام الماضي، حقق سيدورف نتائج متفاوتة مع الكاميرون بثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم على رأس المنتخب المتوج بطلاً للقارة خمس مرات آخرها في الغابون 2017.وتدخل الكاميرون المنافسات بعد خلاف بشأن المكافآت بين اللاعبين وسلطات كرة القدم المحلية، أخّر وصول المنتخب الى أرض الفراعنة، بعدما رفض اللاعبون التوجه إلى مصر مساء الخميس الماضي، ليعودوا ويقبلوا بذلك الجمعة، أي في يوم افتتاح البطولة بمباراة مصر وزيمبابوي.وقلل سيدورف من شأن هذا الخلاف على فرص تتويج المنتخب الذي يقوده، بلقبه السادس في البطولة بعد 1984، 1988، 2000، 2002 و2017، لاسيما وأن للكاميرون حافز إضافي في نسخة العام الحالي، اذ كان من المقرر أن تستضيفها على أرضها، قبل أن يسحب الاتحاد الإفريقي "كاف" التنظيم منها أواخر العام المنصرم على خلفية عدم اكتمال التحضيرات على مستوى البنى التحتية، ومخاوف الوضع الأمني.وتضم التشكيلة الكاميرونية لاعبين من أمثال حارس المرمى أندريه أونانا (23 عاما) الذي برز مع فريقه أياكس أمستردام في الموسم المنصرم وصولاً إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والمخضرم إدريس كارلوس كاميني (35 عاما) حارس مرمى فنربغشة التركي.كما تعول على أسماء من قبيل كارل توكو إيكامبي لاعب فياريال الإسباني، علماً بأن معظم التشكيلة التي أحرزت لقب 2017 ستغيب عن مصر 2019 لأسباب مختلفة، أبرزها مسجل هدف الفوز في النهائي ضد مصر فنسان أبو بكر لاعب بورتو البرتغالي الذي غاب عن غالبية الموسم المنصرم بسبب الإصابة، ولم يستدعه سيدورف إلى التشكيلة.وستكون مواجهة الغد ضد غينيا بيساو، تكراراً للقاء جمع المنتخبين في دور المجموعات لنسخة 2017، وانتهى بفوز كاميروني صعب بنتيجة 2-1، بعدما تقدمت غينيا بيساو 1-صفر، علماً بأنها كانت تشارك في النهائيات للمرة الأولى في تاريخها.وفي حين تسعى الكاميرون الى اللقب السادس والاقتراب من مصر حاملة الرقم القياسي (7) مرات، ستواجه في مجموعتها منتخباً لا يقل شأناً هو المنتخب الغاني المتوج أربع مرات باللقب (1963، 1965، 1978، 1982).ويبدأ فريق المدرب كويسي أبياه حملته في البطولة الحالية بلقاء الثلاثاء في الاسماعيلية ضد منتخب بنين المتواضع، الباحث عن فوز أول في البطولة التي يشارك فيها للمرة الرابعة، والأولى منذ 2010.وقال لاعب بنين جوردان أديتوي في لقاء قبل انطلاق البطولة الافريقية، رداً على ما اذا منتخب بلاده قادراً على تحقيق فوز تاريخي في النسخة الحالية: "قد يبدو الأمر طموحاً جداً، لكن هدفنا هو بلوغ الدور ثمن النهائي" المضمون لصاحبي المركزين الأوليين في كل من المجموعات الست، وأفضل أربع منتخبات تحتل المركز الثالث.// انتهى //12:56ت م0080