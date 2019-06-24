سياسي / ترامب يزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل
الاثنين 1440/10/21 هـ الموافق 2019/06/24 م واس
سـول 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واس
يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، يومي 29 و 30 من يونيو الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن المتحدثة باسم القصر الرئاسي، جو مين-جونج، قولها اليوم في بيان صحفي: "إن ترامب سيعقد لقاء القمة مع الرئيس مون جيه-إن، الأحد المقبل"
وذكرت المتحدثة، أن زيارة ترامب تأتي تلبية لدعوة مون، التي وجهها له أثناء قمتهما الأخيرة في أبريل الماضي.
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