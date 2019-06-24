سـول 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسيقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، يومي 29 و 30 من يونيو الجاري.ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن المتحدثة باسم القصر الرئاسي، جو مين-جونج، قولها اليوم في بيان صحفي: "إن ترامب سيعقد لقاء القمة مع الرئيس مون جيه-إن، الأحد المقبل"وذكرت المتحدثة، أن زيارة ترامب تأتي تلبية لدعوة مون، التي وجهها له أثناء قمتهما الأخيرة في أبريل الماضي.// انتهى //13:05ت م0082